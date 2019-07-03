Самозанятым разрешили хоронить россиян

Организацией похорон смогут заниматься не только сотрудники похоронных организаций и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые россияне. Об этом в среду, 3 июля, сообщает RT со ссылкой на ГОСТ по оказанию услуг организаторов похорон.

Документ вступает в силу с 1 ноября 2019 года. В нем прописано, что организатор похорон должен иметь среднее профессиональное образование, а также пройти дополнительную программу переподготовки в области оказания похоронных услуг. Еще одно обязательное требование — не менее двух лет опыта работы в специализированных структурах.

В ГОСТе уточняется, что заказ можно оформить как по телефону и при личном обращении, так и при помощи мессенджеров и социальных сетей. В то же время запрещено расположение пунктов приемов заказа в медицинских организациях, в частности моргах, без официального разрешения.

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В обязанности организатора входят сопровождение заказчика на протяжении всех этапов подготовки похорон. В частности, он должен согласовывать музыкальное сопровождение похорон, проинформировать заказчика о том, какие документы необходимы на каждом этапе. Также организатор должен сообщить об особенностях обрядов, связанных с национальными и религиозными традициями.

Все услуги должны быть оформлены через договор, при этом организатор обязан предоставить заказчику возможность расплатиться банковской картой.

Как заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, теневая занятость россиян приводят к значительным потерям социальных фондов. По ее оценке, они теряют порядка 2,3 триллиона рублей в год.

К 2024 году в России рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» хотят увеличить долю малого и среднего предпринимательства в ВВП, а также сделать ведение бизнеса более удобным.

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