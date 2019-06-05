Десятки тысяч самозанятых вышли из тени

Число официально зарегистрированных самозанятых в России достигло 100 тысяч человек, сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин, которого цитирует ТАСС.

«Больше 100 тысяч, 103,5 тысячи, по-моему, на сегодняшний день самозанятых граждан зарегистрировалось», — отметил Живулин.

По его словам, это можно расценить как свидетельство комфортности нового налогового режима для предпринимателей. Не исключено, что часть самозанятых прежде была зарегистрирована как микропредприятия.

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Налог на самозанятых был введен в четырех регионах России (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) в качестве эксперимента сроком на 10 лет с начала 2019 года. Однако позднее министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов заявлял, что остальным регионам дадут право вводить налог на своей территории уже с 2020 года.

Налоговый режим предусматривает, что самозанятый работает без найма сотрудников, производит продукцию или оказывает услуги населению или юрлицам. В первом случае ставка равняется четырем процентам, во втором — шести. Оплачивать налог можно с помощью мобильного приложения, разработанного Федеральной налоговой службой.

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