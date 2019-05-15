Определен лучший город для самозанятых россиян

Сочи — самый комфортный город для граждан, работающих на рынке фриланс-услуг. Таково мнение 40 процентов участников соответствующего опроса, проведенного в социальных сетях порталом Tvil.ru. Результаты исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В первую тройку городов, наиболее привлекательных для фрилансеров с точки зрения качества жизни, также вошли Москва, за которую проголосовали 24 процента опрошенных, и Ялта с 16 процентами голосов.

В топ-5 попали Санкт-Петербург и Калининград — за них высказались по восемь процентов опрошенных.

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Ранее аналитики сервиса составили собственный рейтинг самых культурных городов России. Первое место предсказуемо досталось Санкт-Петербургу, за него проголосовали 74 процента участников опроса. Северная столица была признана и самым добрым городом России. В десятку городов с самыми добрыми жителями вошли также Краснодар, Севастополь, Казань, Петрозаводск, Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.

Как отмечают в Росстате, в России продолжает расти доля самозанятых работников. Так, к марту 2019-го доля неформального сектора достигла 20,1 процента от всего количества трудящихся в возрасте от 15 лет. По итогам 2017 года показатель находился на уровне 19,8 процента.

В число регионов с максимальным количеством фрилансеров вошли Чечня (64 процента работающих), Дагестан (52 процента), Ингушетия и Кабардино-Балкария (по 48 процентов).

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