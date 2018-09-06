Появилось видео задержания сайентолога из профсоюза фрилансеров

В Санкт-Петербурге задержан председатель «Профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников» 48-летний Владимир Солошенко, обвиняемый в присвоении четырех миллионов рублей. Следственный комитет опубликовал оперативное видео в своем YouTube-канале.

Решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, с мая 2016 года по июль 2017 года Солошенко, являясь учредителем и председателем профсоюза, незаконно присвоил денежные средства своей организации. 5 сентября сообщалось об обысках в профсоюзе.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Солошенко в прошлом известный сайентолог. Он под видом профсоюза организовал финансовую пирамиду, которая действовала в Санкт-Петербурге и других регионах России.

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