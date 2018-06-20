ФСБ рекомендовала сайентологу из Петербурга «передопрос с электровспоминателем»

Адвокат Александр Мелешко, представляющий интересы начальника отдела по общим вопросам сайентологической церкви Анастасии Терентьевой, получил материалы дела для ознакомления со странными пометками. Об этом в среду, 20 июня, сообщает «Медиазона».

По словам адвоката, на томе дела с протоколами допроса свидетелей написано карандашом «Свидетели [плохие]», а страницы испещрены розовыми стикерами с пометками: «Знает много, но молчит — передопрос с электровспоминателем».

При этом последнее слово написано нечетко и может быть также прочитано, например, как «с электровоспалителем» или «с электровоспламенителем». Среди других пометок — «Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг», «Нет связи с СЦМ — ДОПРОСИТЬ еще» (возможно, СЦМ — это Саентологическая церковь Москвы).

Уголовные дела в отношении сайентологов Санкт-Петербурга были возбуждены в июне 2017 года. Был задержан и заключен под стражу руководитель организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Все они обвиняются в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти либо вражды и участии в экстремистском сообществе.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру.

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