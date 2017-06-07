Следствие подсчитало незаконные доходы петербургских сайентологов

Организация «Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга» незаконно заработала более 276 миллионов рублей. Об этом заявил следователь на заседании в Невском районном суде, где рассматривался вопрос об аресте одного из ее членов, передает РИА Новости.

«Заключением экспертов установлено, что сумма полученных денежных средств дохода от реализации услуг за период с 3 января 2013 года по 21 июня 2016 года составила 276 миллионов 264 тысячи 612 рублей» , — сказал сотрудник правоохранительных органов.

По данным агентства, в отношение петербургских сайентологов расследуются уголовные дела о незаконном предпринимательстве и экстремизме. Во вторник, 6 июня, сотрудники ФСБ провели обыски в офисе организации на улице Бабушкина.

Ранее, 29 марта, сообщалось об обысках в подмосковном центре сайентологов, расположенном в городе Лосино-Петровский. Операцию проводили спецслужбы в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В январе 2016 года столичная церковь сайентологов обратилась в Мосгорсуд с жалобой в Верховный суд на решение Мосгорсуда о ликвидации организации. Ранее в Минюсте пришли к выводу, что регистрация саентологии в качестве товарного знака противоречит требованию закона о религиозных объединениях.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру.