Источник сообщил об обысках в подмосковном центре саентологов

В центре саентологов в подмосковном городе Лосино-Петровский проводятся обыски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия идут в одной из ключевых структур российских саентологов — в "Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии", расположенном в городе Лосино-Петровский», — сообщил собеседник агентства.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, обыски проводят сотрудники ФСБ, в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

В феврале 2017 года по уголовному делу о незаконном предпринимательстве, возбужденному полицией Свердловской области, обыски прошли в «Уральском центре управления по распространению дианетики и саентологии». А летом 2016 года в рамках дела по этой же статье, возбужденному УФСБ по Санкт-Петербургу, одновременные обыски прошли в офисах саентологов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.