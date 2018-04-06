Главу петербургских сайентологов уличили в отмывании денег

В Санкт-Петербурге следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей сайентологической церкви. Как сообщает РИА Новости, он подозревается в легализации незаконно полученных денег.

Сотрудники спецслужб получили данные, свидетельствующие о том, что руководитель религиозной организации совместно с сообщниками «осуществил действия, направленные на легализацию денежных средств, заведомо полученных от незаконной предпринимательской деятельности». Он легализовал не менее 17 миллионов рублей.

Всего, согласно полученным спецслужбами доказательствам, с 2013 по 2016 годы петербургские сайентологи получили за свои услуги более 276 миллионов рублей.

Уголовные дела в отношении сайентологов возбуждены в июне 2017 года. Был задержан и заключен под стражу руководитель организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, начальник отдела по общим вопросам Анастасия Терентьева и главный бухгалтер Сахиб Алиев. Все они обвиняются в незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти либо вражды и участии в экстремистском сообществе.

Международное движение сайентологов основано американским писателем Роном Хаббардом в 1954 году. Организация насчитывает миллионы последователей по всему миру.

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