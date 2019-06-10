Подсчитаны потери России из-за теневой экономики

Социальные фонды теряют порядка 2,3 триллиона рублей в год из-за теневой занятости россиян. Об этом сообщила в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

Как она отметила, в основном оценки «носят экспертный характер». «Но, по некоторым, в том числе косвенным, данным, в неформальном секторе трудится порядка 15 млн человек», — заявила она.

Всего, по оценке Голиковой, расходы превышают доходы граждан за 2017 год на 13,3 триллиона рублей, это 14,5 процента ВВП. Предположительно, в неформальном секторе трудятся 15 миллионов человек.

Голикова рассказала, что над тем, чтобы вывести доходы из тени работают «экономические и финансовые ведомства». В четырех регионах с 1 января 2019 года проходит эксперимент по регистрации самозанятых.

По ее словам, зарегистрировалось порядка 102 тысяч человек, это примерно 7,6 миллиарда рублей оборота. По оценке Голиковой, это достаточно серьезная цифра. «Посмотрим, как процесс пойдет дальше, но пока у нас осторожный оптимизм по этому поводу», — добавила вице-премьер.

Ранее замминистра экономического развития Вадим Живулин заметил, что более ста тысяч добровольно зарегистрировавшихся самозанятых россиян — свидетельство комфортности нового налогового режима для предпринимателей.

Налог на самозанятых был введен в четырех регионах России (в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях) в качестве эксперимента сроком на 10 лет с начала 2019 года. Другие регионы смогут вводить режим с 2020 года. Согласно ему, самозанятые россияне, которые работают без найма сотрудников, могут добровольно встать на учет и оплачивать налоги в размере четырех — шести процентов.

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