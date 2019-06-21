Мишустин позитивно оценил начало проекта по легализации самозанятых граждан

С начала эксперимента по легализации самозанятных граждан в качестве налогоплательщиков зарегистрировались более 114 тысяч человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 миллионов, а суммарный доход, полученный самозанятыми, составил более 8,9 миллиарда рублей. Такие данные привел глава ФНС Михаил Мишустин, подводя первые итоги проекта по самозанятым гражданам на заседании общественного совета при ФНС России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По его словам, наиболее популярными видами деятельности самозанятых граждан являются: перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Михаил Мишустин также сообщил, что приложением «Мой налог» ежедневно пользуются более 16 тысяч человек. Его служба технической поддержки работает круглосуточно и обрабатывает более 70 процентов поступающих обращений в течение часа. При этом около 35 процентов налогоплательщиков применяют программные продукты партнеров для передачи сведений в рамках режима НПД.

Михаил Мишустин также отметил успешный ход кассовой реформы. Так, по его словам, на данный момент зарегистрировано 2,6 миллиона касс. Третий этап реформы начнется с 1 июля, при этом отсрочки для применения онлайн-ККТ были даны социальным учреждениям, общественному транспорту и комплексу ЖКХ.

Пилотный проект по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Он позволяет самозанятым гражданам просто и быстро легализоваться.