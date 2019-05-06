В России создадут единый реестр населения

В России в будущем появится единый реестр населения, работа над ним уже ведется. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, единая система записи актов гражданского состояния начала работу 1 октября 2018 года. Она представляет из себя централизованную и единую облачную технологию, которая «позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой». В ней уже зарегистрировано около 2,7 миллиона записей актов гражданского состояния.

«Если все будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдет ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения», — указал Мишустин.

Минюст совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой начал работу над созданием реестра в начале 2017-го. В него должны были войти все данные о каждом гражданине, среди которых, например, акты гражданского состояния, налоговая история и правонарушения.

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