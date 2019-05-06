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Коллекторы попросили доступ к базе данных телефонов россиян

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Коллекторы захотели получить доступ к номерам телефонов должников, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации. С таким предложением Национальная ассоциация коллекторских агентств обратилась в Госдуму, пишет газета «Известия».

Таким образом предлагается решить проблему звонков коллекторов на номера телефонов граждан, которые не являются должниками — обычно это происходит, если владелец долга случайно или намеренно оставил в анкете неправильный номер телефона.

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вносит изменения в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Инициатива предполагает создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте, которой смогут пользоваться Центробанк, банки и операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры. Это делается, чтобы номера телефонов россиян не использовались несанкционированно, в частности, для выбивания долгов, пишет газета.

В коллекторском сообществе отмечают необходимость закрепить в законе возможность предоставления абонентом согласия на проверку конкретным лицом данных о принадлежности телефонного номера у оператора связи на Едином портале госуслуг (через систему идентификации и аутентификации). «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил глава ассоциации Эльман Мехтиев. По его словам, у коллекторов нет права проверять телефонные номера должников, полученные от банков, в реестре.

Однако, по мнению экспертов, получение коллекторами доступа к единой системе идентификации создаст проблемы с защитой персональных данных. По мнению юриста международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Иоанны Щербаковой, осуществлять процедуру идентификации номера лучше на уровне банка при выдаче кредита. В то же время руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева отметила, что пока в России нет полной верифицированной базы мобильных номеров (даже у операторов связи). Кроме того, использование россиянами портала госуслуг не предполагает обязательного указания номера телефона, привязанного к паспорту, — достаточно адреса электронной почты.

В России в 2018 году уровень задолженности россиян по потребительским кредитам достиг рекордного уровня с докризисного 2013 года. Общий объем долга за год вырос на 22,8 процента и достиг в номинальном значении 14,9 триллиона рублей.

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