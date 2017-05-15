Минюст создаст единую базу данных о россиянах

Министерство юстиции работает над созданием единого реестра населения, который объединит сведения обо всех россиянах. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила агентству РИА Новости руководитель департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Александра Дронова.

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Чиновница утверждает, что с начала года ведомство совместно с Министерством финансов и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения. По ее словам, это беспрецедентный для России ресурс, аналоги которого успешно работают в зарубежных странах.

Дронова пояснила, что в реестр будут входить данные о каждом человеке, к которым «подстыковываются различные связи». Речь идет об актах гражданского состояния, налоговой истории, правонарушениях и тому подобной информации.

5 сентября 2016 года сообщалось, что Росстат предложил сделать участие во Всероссийской переписи населения обязательным, а отказавшихся от процедуры предполагалось штрафовать. Позднее ведомство опровергло эту информацию, заявив, что проект поправок в закон о переписи населения, внесенный в правительство, не содержит положения об обязательном участии граждан и не определяет мер административной ответственности за отказ предоставить свои данные.

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