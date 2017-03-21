В Совфеде одобрили идею интернет-переписи населения

В Совете Федерации рекомендовали к одобрению законопроект, вносящий поправки в закон «О Всероссийской переписи населения» и предусматривающий организацию дополнительного сбора сведений о гражданах с использованием интернета. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Парламентская газета».

Документ, в частности, вводит понятие микропереписи — выборочного статистического наблюдения, охватывающего не менее пяти процентов населения. Такие исследования предлагается проводить в период между общегосударственными переписями.

«Устанавливается, что порядок сбора сведений в электронной форме, определяющий требования к программному обеспечению, техническим средствам, каналам связи, средствам защиты информации, утверждается Росстатом по согласованию с министерством связи», — сказал первый зампредседателя комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров.

По его мнению, принятие данного законопроекта повысит достоверность и полноту результатов переписи.

Документ был внесен правительством на рассмотрение Госдумы в сентябре 2016 года и одобрен нижней палатой парламента в первом (30 ноября) и втором (15 февраля 2017-го) чтениях.

Всероссийская перепись населения проводится раз в 10 лет. Предыдущая состоялась в октябре 2010 года. Тогда в ней приняли участие более 141 миллиона человек. 1,2 миллиона граждан отказались отвечать на вопросы в анкетах, а 2,6 миллиона не стали вступать в контакт с переписчиками.