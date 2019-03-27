ФНС России приготовилась к цифровому преобразованию

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишутин заявил о создании собственного «Интернета вещей», который предоставляет информацию о розничных продажах в реальном времени со всей России. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

Этот проект цифрового преобразования налогового администрирования осуществлен в рамках внедрения онлайн-касс, пояснил Михаил Мишустин: «Количество кассовых аппаратов в стране увеличилось более чем вдвое, а поступления НДС в розничном секторе выросли на 38 процентов за первый год работы». Для реализации этой задачи, ФНС совместно с секретариатом форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по налоговому администрированию подготовила документ «Внедрение онлайн-кассовых аппаратов: преимущества, особенности и руководство».

Михаил Мишустин подчеркнул, что цифровая трансформация — это не только технологии, но и организационные изменения, новые компетенции, внедрение усовершенствованных бизнес-моделей и процессов, а также обновление устаревшей инфраструктуры. Глава налоговой инспекции страны представил также вариант адаптивной цифровой платформы налогового администрирования, который сейчас разрабатывает ФНС.

«Служба создает виртуальную транзакционную среду. Это замкнутая цифровая экосистема, в которой все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки, что сделает экономику прозрачной по умолчанию. Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций», — пояснил Михаил Мишустин.

Руководитель ФНС подчеркнул, что вход налогоплательщиков в эту транзакционную среду должен начинаться с простой онлайн-регистрации. Акцент в этой системе сделан на мобильные приложения и другие цифровые инструменты, которые делают налоговое администрирование незаметным и удобным для налогоплательщика. В то же время новая среда обеспечит прозрачность экономики и точное исполнение налогового законодательства. Элементы будущей платформы уже созданы, заявил Михаил Мишустин. В качестве примера он привел приложение для самозанятых граждан, которое максимально упростило администрирование этой категории налогоплательщиков и кардинально снизило административную нагрузку на них.

Благодаря внедрению цифровых технологий в налоговое администрирование за последние пять лет налоговому ведомству удалось увеличить поступления в бюджет почти вдвое, а также сделать процесс уплаты налогов удобным для налогоплательщиков, подчеркнул глава ФНС.

Заявления главы налогового ведомства прозвучали в ходе его доклада о трансформации налоговых органов на XII пленарном заседания Форума по налоговому администрированию ОЭСР.