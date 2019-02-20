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В ФНС России сообщили о высоких темпах роста доходов

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Михаил Мишустин

По итогам 2018 года ФНС России зафиксировала высокие темпы роста доходов. Об этом на заседании расширенной коллегии налогового ведомства, посвященной итогам работы за год, заявил руководитель службы Михаил Мишустин.

В заседании также приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов, заместитель начальника Контрольного управления президента РФ Марина Селеверстова, руководитель ФТС России Владимир Булавин, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, директор ФССП России Дмитрий Аристов, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин, представители федеральных органов власти, территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России.

В частности, Михаил Мишустин отметил, что в консолидированный бюджет РФ поступило 21,3 триллиона рублей, что почти на 4 триллиона рублей, или на 23 процента, больше 2017 года (в 2017 году рост на 20 процентов). Он отметил, что это максимальный прирост поступлений с 2013 года. Федеральный бюджет получил 11,9 триллиона рублей, что на 30,2 процента больше по сравнению с 2017 годом.

По словам руководителя службы, на значительные темпы роста налоговых поступлений повлияла высокая динамика основных ненефтегазовых налогов. Так, объем поступившего налога на прибыль составил 4,1 триллиона рублей (рост на 24,6 процента), НДС — 3,6 триллиона рублей (рост на 16,4 процента), НДФЛ — 3,7 триллиона рублей (рост на 12,4 процента), имущественных налогов — 1,4 триллиона рублей (рост на 1,7 процента).

Михаил Мишустин отметил также положительную тенденцию в сфере администрирования страховых взносов. Так, по итогам 2018 года в бюджет поступило 6,4 триллиона рублей страховых взносов (на 617 миллиардов рублей или на 10,6 процента больше прошлогодних показателей). Данный показатель на 0,7 процентных пункта выше динамики роста зарплаты, которая увеличилась на 9,9 процента за год. В Пенсионный фонд поступило около 5 триллионов рублей (рост на 468 миллиарда рублей, или на 10,4 процента).

В налоговом ведомстве отметили, что 20 процентов или более 400 миллиардов рублей, роста поступлений в консолидированный бюджет пришлось на фактор налогового администрирования. Как подчеркнул Михаил Мишустин, налоговые поступления растут за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности и хозяйственных операций.

Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, административное давление на налогоплательщиков продолжает снижаться. В частности, в 2018 году количество выездных проверок сократилось на 30 процентов — до 14,2 тысячи (в 2017 году — 20,2 тысячи). В целом же охват организаций проверками составляет всего 0,18 процента, а это две организации или ИП из тысячи.
«Ключевой принцип в контрольной работе — начинать проверку только в тех случаях, когда инструментами предиктивной аналитики выявлены схемы уклонения от уплаты налогов. Подчеркну, выбор объектов для назначения ВНП не случаен. Он основан на детальном анализе данных АСК НДС-2, позволяющем контролировать все товарные цепочки», — рассказал Михаил Мишустин.

Также глава службы также рассказал, что 2018 году налоговым органам удалось не допустить рост задолженности. По состоянию на 1 января 2019 года она сократилась на 207 миллиардов рублей, или 10 процентов и составила 1,9 триллиона рублей. «Даже если вычесть разовое списание по Федеральному закону № 436-ФЗ от 28 декабря 2017 года, совокупная задолженность снизилась на 0,5 процента. Реального снижения долга удалось добиться впервые за пять лет», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Руководитель ведомства поставил цель продолжить дальнейшее снижение задолженности в текущем году, в связи с чем служба приступила к созданию и внедрению «Системы комплексного управления и администрирования долгом» — СКУАД.

Кроме того, с 1 февраля 2019 года заработала новая модель администрирования крупнейших налогоплательщиков. Более трех тысяч таких компаний, обеспечивающих 51 процент поступлений в консолидированный бюджет, сгруппированы в инспекциях с учетом их специализации, особенностей сферы деятельности, потенциальных налоговых рисков, характерных для определенных отраслей экономики.

Подводя итоги выступления, Михаил Мишустин отметил важность пилотных проектов ФНС: внедрение налога на профессиональный доход и перевод малого бизнеса на онлайн-кассы. Приоритетными направлениями работы ведомства остаются снижение административной нагрузки на налогоплательщиков, обеспечение большей части доходов бюджета и снижение налоговой задолженности.

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