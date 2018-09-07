В ФНС рассказали о цифровой трансформации международной налоговой системы

В ФНС России обсудили цифровую трансформацию международной налоговой системы, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

В дискуссии приняли участие руководитель секретариата FTA Питер Грин, ведущие эксперты по вопросам цифровизации Австралии, Великобритании, Дании, Новой Зеландии, Норвегии, России, Сингапура, Новой Зеландии и Великобритании, а также представители международных консалтинговых компаний.

«В современных условиях у налоговых администраций, если они хотят не отстать от перемен, нет выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу, вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности», — заявил Михаил Мишустин на встрече консультативной группы сообщества по цифровой трансформации налоговых органов под эгидой форума ОЭСР по налоговому администрированию (FTA).

Сегодня налоговые органы являются лидерами в области развития цифровой идентичности налогоплательщика, отметил руководитель налоговой политики компании EY Крис Сэйнджер. Благодаря международной кооперации между налоговыми администрациями возникает возможность использования единого международного стандарта цифровой идентификации и аутентификации, которые могут базироваться, например, на технологии «блокчейн».

«Чтобы предоставлять налогоплательщикам полноценный необременительный цифровой сервис, налоговым органам придется менять структуру и характер своей деятельности», — отметил управляющий директор компании Accenture Дэвид Риган.

Старший директор по технологиям и инновациям Teradata Том Фастнер в своем выступлении предложил модель построения дорожной карты цифровой трансформации для налоговых администраций. Представители Teradata также отметили, что ФНС России является показательным примером ее реализации на практике.

Эксперты отметили, что налоговые администрации все больше становятся похожи на лидирующие цифровые компании в работе с массивами данных, внимании к взаимодействию с клиентами, гибкости структуры, а также в вопросах приобретения и развития новых компетенций.

Участники обратили внимание на то, что скоро все взаимоотношения в экономике будут находить свое отражение в виртуальной сети фискально прозрачных налогоплательщиков. В частности, налоговые системы могут перейти от автоматического заполнения деклараций на основе имеющейся информации к полной отмене этих форм отчетности за ненадобностью.

В пресс-службе ФНС отметили, что результаты работы группы станут предметом обсуждения на заседании Бюро форума ОЭСР по налоговому администрированию в ноябре.