Российские онлайн-кассы показали на форуме ОСЭР

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин выступил с ключевым докладом на международном семинаре ОСЭР по проекту Форума по налоговому администрированию «Онлайн-кассовые аппараты», говорится в пресс-релизе, полученном «Лентой.ру». В своем докладе он рассказал, что с 1 июля в России завершается переход на новые правила малой торговли и общественного питания, которые раньше не применяли кассы.

Мишустин отметил, что система онлайн-касс основывается на технологии «интернета вещей» и аналитики Больших данных. Основные цели системы — это баланс интересов граждан и организаций, защита прав потребителей и обеспечение полноты учета выручки. Суть в том, что информация о расчетах передается в адрес налоговых органов в режиме реального времени. В российской системе зарегистрировано более 2 миллионов онлайн-касс.

«Миллионы точек продаж на территории всей страны непрерывно передают информацию о том, какие товары и услуги, кем, где и по какой цене проданы. Сфера потребления становится транспарентной», — заявил Мишустин.

Такая система формирует равные конкурентные условия и позволяет предпринимателям экономить время за счет электронной регистрации касс и сокращения отчетности, а в перспективе ее полной отмены. Передача данных о расчетах в налоговые органы в реальном времени сокращает мошенничество и позволяет автоматически оценивать риски, что снижает необходимость налоговых проверок, добавил глава Налоговой службы России. Технология также позволяет привлекать к контролю покупателей. С помощью удобного мобильного приложения любой может проверить легальность выданного ему чека.

Разработанные в России цифровые технологии для налогового администрирования вызывают большой интерес у профессионального сообщества. Ознакомиться с разработанными Российской Федерацией передовыми технологиями в налоговом администрировании приехали более 70 экспертов из 30 стран. В частности, страны БРИКС попросили ФНС России о проведении отдельного учебного семинара для своих специалистов по вопросам использования цифровых технологий, а отдельные страны обратились с просьбами об оказании технической помощи в этой сфере.