В ФНС рассказали о плюсах разрабатываемого налогового режима для самозанятых

Разрабатываемый налоговый режим для самозанятых не является новым налогом, как ошибочно называют его в прессе. Об этом заявил заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин, сообщает пресс-служба ведомства.

«Некоторые СМИ называют разрабатываемый налоговый режим для самозанятых новым налогом, что неверно ни по форме, ни по содержанию. Это налоговый режим, который упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку», — заявил Дмитрий Сатин.

Он пояснил, что сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13 процентов или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. «Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчетности. Если же законодатели примут соответствующее решение по введению налогового режима, то граждане будут платить налог по ставке 4 процента, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности» — подчеркнул представитель ФНС.

Как отмечал глава Налоговой службы Михаил Мишустин в ходе июньской встречи с президентом, для того, чтобы зарегистрироваться, нужно будет просто скачать приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.

Новую технологию планируется протестировать в четырех регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Таким режимом налогообложения смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников.