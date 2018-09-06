Мишустин отметил схожесть современных моделей управления у бизнеса и государства

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин принял участие в работе Московского финансового форума — 2018, где выступил модератором панельной дискуссии «Трансформация налогового и таможенного администрирования в цифровой экономике: новые возможности и вызовы», сообщили в пресс-службе ФНС.

Мишустин обратил внимание на то, что доходообразующие ведомства сегодня работают в среде, где инновационные технологии разрушают привычные способы взаимодействия между человеком, бизнесом и государством, создавая новые бизнес-модели. Глава ФНС также отметил, что с точки зрения цифровой экономики и работы с данными, между подходами доходообразующих органов государственной власти и бизнеса нет большой разницы. И подчеркнул при этом, что в условиях цифровой трансформации задача этих ведомств состоит в том, чтобы использовать существующие информационные потоки. Если налоговые и таможенные органы хотят не отстать от перемен, у них нет иного выбора, кроме как создавать собственную цифровую платформу вокруг которой будет формироваться экосистема для налогоплательщиков и участников внешнеэкономической деятельности. В этой связи их основная цель — встроиться в естественную среду налогоплательщиков и стать максимально незаметными, используя цифровизацию как инструмент решения задач.

Михаил Мишустин также положительно отметил информационное объединение налоговых и таможенных органов, благодаря которому между ведомствами происходит обмен сведениями о таможенной стоимости товаров и подконтрольных лицах, а также используется единая система управления рисками.

В свою очередь руководитель ФТС России Владимир Булавин рассказал о достижениях службы, разработке новой таможенной стратегии и плотном информационном взаимодействии с ФНС России.

При этом генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина в ходе дискуссии подчеркнула, что в дальнейшем развитие бизнеса будет происходить в тесном взаимодействии с госсектором, что позволит достичь не только прозрачности, но и изобрести технологии, которые облегчат жизнь обычным гражданам.