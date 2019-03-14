Глава ФНС рассказал о цифровизации налоговых органов

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин провел мастер-класс, посвященный цифровизации налоговых органов, для финалистов Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Он отметил, что налоговые администрации постепенно трансформируются в адаптивные цифровые платформы, осваивая современные бизнес-технологии.

Глава ФНС отметил, что их применение позволяет строить экономику знания и доверия, ведь главный тренд развития налоговых администраций сегодня — быстрая и бесконтактная работа с добросовестными налогоплательщиками, которые смогут выполнять свои обязательства в пару кликов, не отвлекаясь от привычных дел. «В атмосфере доверия они будут готовы делиться персональными данными, если ведомство гарантирует защиту этой информации от утечек. Контрольно-надзорная же деятельность будет сосредоточена на потенциальных нарушителях», — рассказал он.

Мишустин отметил, что налоговая служба с 1990 года занимается автоматизацией своей работы. За 30 лет, по его словам, был пройден путь от печатной машинки налогового инспектора до информационной системы, охватывающей почти все направления деятельности службы, и современных центров обработки данных.

ФНС России обрабатывает информацию о 165,8 миллиона граждан России и других государств, 4,1 миллиона юридических лиц и 3,97 миллиона индивидуальных предпринимателей. При этом она ежегодно автоматически администрирует 76 миллионов налоговых деклараций, 15 миллиардов счетов-фактур по НДС и информацию по 250 миллионам сделок по трансфертному ценообразованию. ФНС становится центром сбора, обработки и хранения данных, создавая на основе их анализа новые продукты. Так, служба активно развивает электронные услуги: на ее официальном сайте представлено более 50 сервисов, которые позволяют налогоплательщикам решать большинство своих вопросов онлайн, не посещая инспекцию.

В ходе мастер-класса глава ФНС России продемонстрировал работу онлайн-касс, а также показал, как с помощью мобильного приложения «Мой налог» самозанятые могут регистрировать свой доход и оплачивать налоги всего в пару кликов, без какой-либо отчетности. Также для удобства пользователей налоговая служба разработала открытый API для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они смогут интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД. Так, «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» уже отражают доходы самозанятых водителей, а Альфа-Банк регистрирует граждан в качестве самозанятых и планирует в дальнейшем развивать возможности по применению режима НПД для своих клиентов. «В перспективе цифровые технологии позволят повысить прозрачность экономики для всех субъектов РФ, улучшить качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность поступления доходов в бюджет страны», — резюмировал глава ФНС.