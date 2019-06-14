Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года в ходе заседание расширенной коллегии ФНС России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Активная работа Правительства Санкт-Петербурга по привлечению новых крупных налогоплательщиков позволяет не только значительно увеличить наполняемость бюджета, но и изменить качество бюджетного планирования. Так, только от групп компаний банк ВТБ, "Газпром" и "Газпромнефть" поступления в городской бюджет в 2018 году выросли в 1,7 раза, а в текущем году — еще в 1,6 раза», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Подводя итоги работы ведомства в целом, глава налоговой службы отметил, что ФНС продолжает положительную тенденцию по налоговым поступлениям. В 2017 году прирост составлял 20 процента, в 2018 году — 23 процента. За пять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило 9,5 триллиона рублей (плюс 15,7 процента), в федеральный бюджет — 5,1 триллиона рублей с ростом на 15,7 процента.

Налога на прибыль поступило более 2,2 триллиона рублей (плюс 28,9 процента), НДС — 1,6 триллиона рублей (плюс 13,1 процента), НДФЛ — 1,5 триллиона рублей (плюс 9,9 процента). Прирост поступления НДФЛ существенно превышает динамику заработной платы (плюс 6,6 процента в январе-апреле 2019 года). Поступления страховых взносов также растут высокими темпами. За пять месяцев 2019 года поступило 2,7 триллиона рублей, что на 10,2 процента больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Михаил Мишустин отметил, что ФНС России продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Это подтверждают и независимые источники, о которых президенту РФ докладывал уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Так, в первом квартале 2019 года количество выездных налоговых проверок сократилось на 36 процентов и составило 2,7 тысячи (в первом квартале 2018 года — 4,1 тысячи). При этом поступления по выездным проверкам выросли на 10 процентов и составили 48 миллиардов рублей.

Совместно с правоохранительными органами, Центральным Банком и Росфинмониторингом ФНС России продолжает работу по «очистке» налоговой среды от так называемых «фирм-однодневок». Количество компаний с такими признаками составляет всего 4 процента (или 156 тысяч) от числа компаний, зарегистрированных в ЕГРЮЛ.

Следующим шагом развития налогового контроля станет совместный с ФТС России пилотный проект документальной прослеживаемости импортных товаров, отметил Михаил Мишустин. В перечень прослеживаемых импортных товаров на первом этапе будут включены промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски, детские кресла для автомобилей. В настоящее время 10 компаний готовы принять участие в проекте, из них шесть компаний (Panasonic, Яндекс-Маркет, МЕТРО АГ, ПАО «Детский мир», Hisense) уже предоставили тестовые данные — 2,5 тысячи счетов-фактур по операциям с прослеживаемыми товарами.

Мишустин также отметил, что с января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг уплачивают НДС в российский бюджет независимо от того, кто покупатель — физическое лицо или компания. Сумма налога, начисленная за первый квартал, составляет 12 миллиардов рублей. 70 процентов начислений по НДС обеспечивают такие известные компании как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg. Всего на учет встали 1580 иностранных компаний.