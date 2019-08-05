Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России

Власти Смоленской области предложили с 2020 года включить регион в число пилотных регионов по налогу для самозанятых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Инициатива отвечает целям нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предполагается, что меры поддержки позволят увеличить число занятых в субъектах малого и среднего бизнеса не менее чем на 21 тысячу человек.

По данным пресс-службы правительства, в случае введения налога в Смоленской области число самозанятых граждан достигнет 16 тысяч человек. Пока же жители области могут зарегистрироваться через приложение «Мой налог». Однако речь еще не идет о массовой регистрации.

Согласно региональному проекту «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области», который является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в 2020 году в регионе должно быть зарегистрировано четыре тысячи самозанятых.

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