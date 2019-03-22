Самозанятые россияне столкнулись с новыми проблемами

Самозанятые граждане, ставшие с начала года плательщиками нового налога, начали сталкиваться со сложностями при обслуживании в банках, пишет портал «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.

Издание приводит примеры двух самозанятых, открывших счета в банках в Рязани и Красноярске. В первом случае решение о блокировке было принято банком из-за возникшей юридической коллизии: самозанятый обладает особым статусом и не считается индивидуальным предпринимателем, а значит, имеет право на открытие текущего счета для физических лиц, но при этом занимается предпринимательской деятельностью, что обычно прямо запрещено в договоре банковского обслуживания.

Во втором случае у банка возникли вопросы к соблюдению закона о борьбе с отмыванием денег. Согласно банковской практике, многочисленные регулярные переводы на карту клиента без указания назначения могут квалифицироваться как попытка отмывания и стать основанием для блокировки счета.

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Опрошенные изданием юристы подтвердили, что риск блокировки существует. По их словам, банки заинтересованы не только в соблюдении антиотмывочного законодательства, но и в том, чтобы зарабатывать больше на комиссиях за переводы между карточными счетами. В случае со счетами, открытыми для ИП, комиссии выше.

Налог на самозанятых (официально — на профессиональный доход) был введен в России с начала 2019 года. Им облагаются доходы, полученные гражданами, занимающимися отдельными видами бизнеса без найма подчиненных. Ставка за доходы от услуг, оказанных физическим лицам, равняется четырем процентам, юридическим — шести.

Налог был введен в качестве эксперимента на десять лет в четырех регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В приведенных изданием примерах банки блокировали счета клиентам, зарегистрированным в Красноярске и Рязани, которые в эксперименте не участвуют.

Позднее власти говорили о возможности ввести налог на всей территории России раньше срока — со следующего года или с осени нынешнего. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировались около 40 тысяч россиян.

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