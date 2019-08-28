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Подсчитана доля самозанятых россиян

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Около четверти работающего населения в России составляют самозанятые. К такому выводу по результатам опроса пришли эксперты центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС. Пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Общее число самозанятых в стране, сказано в исследовании, достигло 16-17 миллионов человек — это 22,4 процента от всех работающих. В последние годы растет число тех, для кого самозанятость связана с получением основного дохода. В 2016-м их доля составляла 7,7 процента от всех опрошенных, а сейчас — 10 процентов.

Более половины самозанятых, 53,3 процента, трудится без официального оформления. Эта доля существенно выше, 72,8 процента, если речь идет о самозанятых по дополнительной работе. Без официального соглашения с заказчиком обходятся 64,1 процента самозанятых, то есть около 10-11 миллионов человек. Это немного больше, чем в 2016 году (61,8 процента).

В исследовании к самозанятым отнесены физические лица, которые работают индивидуально без привлечения сотрудников, не имеют работодателя и занимаются оказанием услуг или продают товары своего производства. Учитывались как те, для кого это основной вид деятельности, так и имеющие одновременно основную работу.

В исследовании приняли участие 1215 человек занятого населения 18 лет и старше в 27 субъектах Федерации. Опрос проводился методом личного интервью с 15 по 23 мая 2019 года.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что социальные фонды теряют до 2,3 триллиона рублей в год из-за теневой занятости россиян. Она отмечала, что в неформальном секторе трудятся около 15 миллионов человек, среди которых есть и самозанятые. Правительство работает над тем, чтобы вывести таких граждан из «тени». В четырех регионах с 1 января 2019 года проходит эксперимент по регистрации самозанятых. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за это время зарегистрированы свыше 160 тысяч человек.

В марте Росстат опубликовал статистику, из которой следовало, что доля неформальных работников в России в 2018 году составляла 20,1 процента от всех трудящихся в стране. При этом под определение неформальных работников попадают как самозанятые, так и работники предприятий, не зарегистрированных в качестве юридического лица.

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