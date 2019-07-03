Власти проигнорировали риски новой схемы ухода от налогов

Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) рассказала о продолжающейся тенденции по уклонению компаний от налогов через оформление сотрудников в качестве самозанятых, пишет «Коммерсантъ».

Такая схема позволяет работодателю не платить страховые взносы за своего сотрудника. Их совокупный размер составляет 30 процентов от уровня зарплаты: отчисления в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Постоянное нахождение сотрудников на рабочем месте они объясняют арендой площадей у компании.

Самим сотрудникам оформление в качестве самозанятых позволяет экономить на подоходных налогах. Вместо 13 процентов стандартного налога на доходы физических лиц (или 30 процентов для нерезидентов) они выплачивают 6 процентов, поскольку оказывают услуги компаниям (в случае оказания услуг или продажи товаров гражданам ставка составила бы 4 процента).

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При этом работодатели по закону не могут получать услуги от своих бывших сотрудников в течение двух лет после их увольнения. Чтобы обойти это ограничение, они заключают договоры гражданско-правового характера (ГПХ) через агентства занятости, которые при выявлении нарушений тоже могут понести ответственность в виде штрафа.

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила изданию, что в курсе проблемы, однако считают ее преувеличенной, а риски — завышенными. В ведомстве отметили, что уже делали предупреждения некоторым компаниям о недопустимости подобной практики.

Новый налоговый режим для самозанятых был введен в четырех российских регионах — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях — с начала 2019 года. Согласно закону, он должен продлиться в качестве эксперимента 10 лет, однако в дальнейшем федеральные чиновники заявляли о возможности распространить его на другие субъекты РФ в следующем году.

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