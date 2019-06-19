Сдающих жилье туристам россиян обложат новым налогом

В России граждан, сдающим жилье туристам, планируют обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев. Об этом пишут «Известия».

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Министр рассказал, что арендодателям будет предложено зарегистрироваться в качестве самозанятых. Это даст им гарантии защиты социальных прав. Кроме того, по словам главы ведомства, нововведение будет способствовать постепенному выходу этой сферы туристического бизнеса из тени.

Однако, по мнению частных собственников, которых опросило издание, это может отпугнуть туристов, так как при максимальной ставке (100 рублей в сутки с человека) средняя доплата за проживание для семьи из четырех человек может достигать 5–10 процентов за жилье. «Многие сдают свои квартиры максимум два месяца в году, я думаю, для них было бы проще заплатить налог на доход и не усложнять себе жизнь оформлением гостей», — отметил один из опрошенных. Кроме того, собственники утверждают, что сдавать жилье им приходится из-за низких зарплат, и дополнительный сбор будет для них болезненным, особенно если ставка будет максимальной.

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