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Раскрыты данные о самых дорогих съемных квартирах Москвы

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В ноябре 2018-го максимальная ставка аренды жилья в Москве составила 600 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Именно столько просят за шестикомнатные апартаменты в элитном жилом комплексе на улице Остоженке в центре города. Объект площадью 270 квадратных метров имеет два уровня: на первом — кухня, столовая, кабинет, гардеробные комнаты, гостевой санузел, на втором — четыре спальни, гардеробные, санузлы, хозяйственный блок.

В полмиллиона рублей в месяц и более обойдется право проживания в еще двух столичных квартирах. Первая (за 550 тысяч/месяц) расположена в особняке также в районе Остоженки и оформлена в дворцовом стиле. Вторая (500 тысяч рублей в месяц) — это 235-метровые апартаменты в сталинском доме в Романовом переулке.

Кроме того, в топ-5 дорогих съемных квартир Москвы попали трехкомнатный объект недалеко от станции метро «Парк культуры» и двухуровневая четырехкомнатная квартира на Ленинградском проспекте. Стоимость найма двух лотов составила 490 тысяч рублей и 450 тысяч рублей в месяц соответственно.

Ранее в ноябре стало известно, что высокобюджетную жилую недвижимость в Москве все чаще арендуют молодые клиенты — в возрасте до 40 лет.

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