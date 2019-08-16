Таксистов в России захотели подвести под новый налог

Правительство рассматривает возможность включения таксистов в число профессий, подпадающих под налоговый режим самозанятых. Об этом заявил министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Для этого нужно соблюдение требований к безопасности по контролю за состоянием здоровья. У нас очень много происходит ДТП, в том числе среди перевозчиков по тем водителям, которые работают с утра до вечера, не имеют никаких ограничений по времени работы», — отметил Силуанов.

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По его словам, вопрос требует проработки при участии Минтранса. Сейчас таксисты обязаны оформляться в штат юридического лица (таксопарка) или получать статус индивидуального предпринимателя, чтобы заключать партнерское соглашение с агрегаторами, которые предоставляют специальное приложение для поиска клиентов.

Закон о самозанятых вступил в силу в начале 2019 года. Согласно ему, граждане, занимающиеся бизнесом без найма сотрудников, могут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе, установить мобильное приложение и платить налоги по ставке четыре процента при оказании услуг и продаже товаров физическим лицам или шесть процентов — юридическим. Режим действует в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Изначально предполагалось, что он будет действовать десять лет в порядке эксперимента, однако затем в правительстве заговорили о возможном распространении его на всю территорию России со следующего года.

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