Самозанятых захотели подключить к госзакупкам

Минфин предложил дать самозанятым доступ к тем же льготам, которые имеет малый и средний бизнес в части госзакупок. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, опубликованный ведомством.

В настоящее время эксперимент с самозанятыми проводится в четырех регионах России: Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области. Если им дадут новые преференции, то они будут действовать до 2029 года.

«Если поправки будут приняты, то самозанятые получат благоприятные условия деятельности», — отмечает издание.

В 2018 году закупки госкомпаний составили 13 триллионов рублей, из которых на долю малого и среднего бизнеса пришлось 1,98 триллиона.

Налоговый режим для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех регионах. В рамках эксперимента граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять по четыре процента от суммы дохода при работе с физлицами и по шесть процентов при работе с юрлицами.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», к 2024 году в России число самозанятых с официальным статусом должно составить 2,4 миллиона человек. В 2019 году эта цифра должна быть на уровне 200 тысяч.

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