Названо число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых

В России на сегодняшний день 123 тысячи человек зарегистрировались как самозанятые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.

Большинство самозанятых представлены в Москве, на втором месте идет Московская область, на третьем Татарстан, на четвертом — Калужская область, заявили в ведомстве. В этих четырех регионах в начала 2019 года налог для самозанятых действует в тестовом режиме.

Согласно новому налоговому режиму, граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, обязаны отчислять четыре процента от суммы своего дохода при работе с физлицами и шесть процентов при работе с юрлицами. С 2020 года налог для самозанятых хотят распространить на другие регионы либо ввести на территории всей страны.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», к 2024 году в России число самозанятых с официальным статусом должно составить 2,4 миллиона человек. В 2019 году эта цифра должна быть на уровне 200 тысяч.

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