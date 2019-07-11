У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным надзорного органа, парламентарий за год получил от своей трудовой деятельности более 92 тысяч рублей. Спикеру заксобрания внесено представление для устранения нарушений антикоррупционного законодательства.

Доход Труша стал самым низким из задекларированных российскими депутатами за 2018 год. На своем канале в YouTube он пояснил, что столько в прошлом году принес его бизнес, потому что заказов мало, и часто он работает как самозанятый. По его словам, он живет как обычный гражданин. Также одному из изданий он рассказывал, что живет в родительской квартире.

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход. К живущим за чертой бедности себя причислили 49 парламентариев.

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