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Российский депутат объяснил три десятка квартир и самолеты

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Евгений Барсов

Депутат сургутской городской думы от ЛДПР Евгений Барсов объяснил, как у него в декларации о доходах оказалось большое количество объектов недвижимости и 10 самолетов в собственности. Об этом сообщает Ura.ru.

По его словам, материальный достаток в 2018 году он получил благодаря доходам от бизнеса. Так, Барсов продал акции строительной компании «Сургутстройтрест», благодаря чему и заработал 33,5 миллиона рублей. Кроме того, по его словам, он проработал в строительном бизнесе 42 года, «так что смог заработать себе на жизнь».

Барсов добавил, что должность муниципального депутата не лишает его права заниматься бизнесом. Он также отметил, что приобрел десяток самолетов не просто так, а из-за увлечения малой авиацией. Эти самолеты понадобились депутату для частного аэродрома, учредителем которого он является.

Ранее сообщалось, что Барсов включил в декларацию о доходах за 2018 год большое количество объектов недвижимости и десяток самолетов, в том числе американский Douglas DC-3 — ближнемагистральный транспортный борт с двумя поршневыми двигателями. Депутат задекларировал в общей сложности 31 квартиру (две из них не в собственности, а в пользовании), десять земельных участков, четыре нежилых помещения, один жилой дом, автостоянку, газопровод низкого давления и общественное встроенно-пристроенное помещение.

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