У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), опубликованном на YouTube.

Как отмечается в расследовании, площадь пентхауса составляет чуть более 300 квадратных метров. В жилом помещении есть три спальни, библиотека, спортзал и гостиная с потолками высотой восемь метров. Кроме того, жильцам доступен выход на собственную террасу с видом на город.

Стоимость подобной недвижимости без отделки и мебели составляет не менее 200 миллионов рублей, говорится в расследовании. Там уточняется, что семья министра приобрела пентхаус в 2018 году, его оформили на супругу главы Минкульта Марину Мединскую. При этом подчеркивается, что исходя из деклараций о доходах, семье Мединского пришлось бы откладывать все свои заработки «до копейки», чтобы позволить себе приобрести такую недвижимость.

В марте стало известно, что родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро. До этого сообщалось, что теще Чемезова Людмиле Рукавишниковой принадлежит 700-метровый пентхаус за два миллиарда рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.

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