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У тещи главы «Ростеха» Чемезова нашли элитный пентхаус за два миллиарда рублей

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Людмила Рукавишникова

В собственности у 73-летней тещи главы «Ростеха» Сергея Чемезова Людмилы Рукавишниковой есть 700-метровый пентхаус за два миллиарда рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве, выяснил «Собеседник».

По данным издания, Рукавишникова — мать жены Чемезова Екатерины Игнатовой. После того, как глава госкорпорации познакомился с будущей супругой, пенсионерка внезапно занялась бизнесом и обзавелась множеством малоприбыльных фирм: по производству деревянных конструкций, оптовой торговле топливом, рудами и металлом, а также по управлению недвижимостью и вложению в ценные бумаги. Некоторые из них прямо или косвенно сотрудничают с «Ростехом».

Одна из компаний пожилой женщины — управляющая недвижимым имуществом «Никсервис» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей — зарегистрирована на Малой Никитской в том самом жилом доме начала XX века на 12 квартир. Самая роскошная из них — пентхаус почти на 700 квадратных метров с панорамными окнами и террасой на 240 квадратных метров — с марта 2016-го принадлежит Рукавишниковой. Кроме того, у нее есть квартира на одном этаже с жильем дочери в клубном доме XIX века на Поварской улице.

«Собеседник» отмечает, что Чемезов и его теща увлекаются коллекционированием автомобилей. У пенсионерки есть три ретроавто: «Жигули» ВАЗ-2101 1974 года («копейка»), «Москвич» М-403 1964 года и «Волга» ГАЗ-24 1975 года. В 2016 году женщина купила себе Infiniti QX80 и двухместный городской электрокар Renault Twizy, в 2017-м — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570, в 2018-м — Mercedes-Benz Maybach S 560 4Matic за 13 миллионов рублей.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у Екатерины Игнатовой
1434-метровую квартиру за 5 миллиардов рублей, расположенную в здании гостиницы Four Seasons на Охотном ряду. До встречи с Чемезовым женщина была переводчиком. В 2015 году ее годовой доход составил почти 850 миллионов рублей.

Сергей Чемезов считается одним из самых влиятельных российских топ-менеджеров. Возглавляет компанию «Ростех» и общественную организацию «Союз машиностроителей России». В «Рейтинге доходов госслужащих 2017», составленном Forbes, он занял девятую позицию с доходом более миллиарда рублей.

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