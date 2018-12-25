Российский сенатор ответил на расследование о своем богатстве

Сенатор Андрей Клишас, у которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нашел незадекларированное имущество, заявил, что у него нет упомянутого в расследовании автомобиля Maybach и офшорных фирм, пишет РБК.

Клишас утверждает, что все его имущество честно заработано, а налоги уплачены. По его словам, в материале ФБК указано не все, чем владеет сенатор. «У меня много чего есть из того, о чем он пишет, и даже больше намного», — сказал политик, добавив, что в его коллекции 32 экземпляра часов с турбийоном, которые хранятся в специальном сейфе в кабинете в Совете Федерации.

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В расследовании говорилось, что Клишас владеет элитной недвижимостью в России и Швейцарии, часть из которой не указана в его декларации о доходах. Так, у него есть участок в пять тысяч квадратных метров, расположенный в поселке Горки-2. На территории этого загородного дома находится псарня с десятками породистых собак. Еще одно его владение — усадьба на Пестовском водохранилище. Там на земле в 7,5 гектара находится дом площадью в девять тысяч квадратных метров. В своей декларации Клишас писал, что у него есть дача в швейцарском городе Локарно площадью 500 квадратных метров. По данным ФБК, эта цифра занижена, и в действительности речь идет о 900 квадратных метрах.

Клишас якобы ездит на Maybach, который все время неправильно паркуют у здания Совета Федерации, за что на этот автомобиль выписано около сотни штрафов. По информации антикоррупционеров, коллекция часов сенатора оценивается 163 миллиона долларов, самый дорогой экземпляр стоит 32 миллиона рублей.

Андрей Клишас — председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, один из авторов законопроектов о «суверенном интернете» в России и наказании за оскорбления в интернете.

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