Судьи решили разобраться с Золотовым и Навальным после праздников

Люблинский суд Москвы займется рассмотрением претензий главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному после новогодних канинул, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник, 17 декабря.

В исковом заявлении о защите чести и достоинства генерала нашли недостатки: несоответствие требованиям статей 131 и 132 Гражданско-процессуального кодекса.

Эти проблемы Золотову и его адвокату нужно устранить до 9 января, иначе заявление так и останется без движения.

11 декабря адвокат главы Росгвардии Шота Горгадзе рассказал о поданном в суд иске с требованием признать порочащей распространенную главой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным информацию о дорогостоящей недвижимости и земельных участках, принадлежащих членам семьи Золотова, а также о закупках продуктов и обмундирования по завышенной стоимости.

Днем ранее сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по просьбе ФСБ возбудили дело в отношении крымского предприятия, являющегося эксклюзивным поставщиком продовольствия для Росгвардии. Проверкой информации о закупках товаров по завышенным ценам также занялись в Главной военной прокуратуре.

В конце августа ФБК опубликовал расследование, в котором, среди прочего, рассказывалось о том, что цены на закупаемый для ведомства Золотова провиант в 2018 году выросли в несколько раз в сравнение с 2017-м.

В ответ генерал армии Золотов разместил на YouTube ролик, на котором вызвал находившегося под арестом Навального на дуэль, пообещав сделать из оппозиционера «сочную отбивную». Оппозиционер предложил провести поединок в виде теледебатов, но Золотов отказался.

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