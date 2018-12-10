Прокуратура взялась за поставщика продуктов для Росгвардии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по обращению ФСБ возбудила дело в отношении поставщика продовольствия Росгвардии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в службе и правоохранительных органах.

По их словам, проверку информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам начала также Главная военная прокуратура.

В ФАС на просьбу прокомментировать информацию о проверке сообщили, что обращение ФСБ поступило в ведомство под грифом «Для служебного пользования», поэтому комментарии в службе предоставить не могут.

Как сообщает издание, в тексте обращения ФСБ говорится, что единственный поставщик и его подрядчики «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

По словам источника, знакомого с материалами проверки ФАС, общий объем контрактов, заключенных с единым поставщиком, составляет 8 миллиардов рублей. Из базы данных «Контур.Фокус» следует, что сумма оплаченных госконтрактов Росгвардии с мясокомбинатом «Дружба народов» составляет 4,7 миллиарда рублей.

В связи с распоряжением правительства от 2 декабря 2017 года единым поставщиком продовольствия для Росгвардии является предприятие «Дружба народов».

В августе Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о закупках продуктов для нужд Росгвардии по завышенным ценам. В публикации утверждалось, что в конце 2017 года мясокомбинат получил эксклюзивное право поставлять продукцию ведомству «без каких-либо конкурсов и конкуренции» по адекватным рыночным ценам. Но спустя несколько месяцев после заключения контракта компания подняла ценники в два-три раза. Также в фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

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