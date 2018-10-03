Поставщик продуктов для Росгвардии подал в суд на Навального

Крымский мясокомбинат «Дружба народов», который фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о госзакупках на поставку продовольствия Росгвардии, подал в суд на основателя фонда Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Исковое заявление предприятия было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября и пока к производству не принято.

Упомянутое расследование ФБК было опубликовано 23 августа и касалось закупок продуктов для нужд Росгвардии по завышенным ценам. В публикации утверждалось, что в конце 2017 года мясокомбинат получил эксклюзивное право поставлять продукцию ведомству «без каких-либо конкурсов и конкуренции» по адекватным рыночным ценам. Но спустя несколько месяцев после заключения контракта компания подняла ценники в два-три раза. Также в фонде утверждали, что «Дружбой народов» владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

После публикации расследования Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал «превратить его в отбивную». Позднее в Госдуму был внесен проект дуэльного кодекса.

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