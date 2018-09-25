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Навального арестовали еще на 20 суток

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Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 20 суток сразу после отбытия предыдущего административного наказания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Навальный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 20.2 КоАП РФ [Нарушение установленного порядка организации митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния]. Ему назначено наказание в виде 20 суток административного ареста», — сказал представитель суда.

Согласно протоколу, Навальный призывал россиян к участию в несанкционированном митинге через интернет. В итоге шествие привело «повреждению транспортных средств», в том числе полицейского автомобиля, и травмам у сотрудников МВД, разгонявших протестующих.

Отмечается, что повторное привлечение к административной ответственности может обернуться для оппозиционера возбуждением уголовного дела по ст. 212 УК (неоднократное нарушение законодательства о митингах — прим. «Ленты.ру»).

24 сентября политик был задержан полицейскими при выходе из спецприемника, где он отсидел 30 суток административного ареста за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года в центре Москвы. Отмечается, что он провел на свободе буквально несколько секунд.

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Предыстория: Навальный пробыл на свободе пять секунд
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