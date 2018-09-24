Полиция объяснила задержание вышедшего на свободу Навального

Против оппозиционера Алексея Навального возбуждено административное дело о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП). Он задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Москве.

В сообщении не уточняется, о каком именно мероприятии идет речь.

Его соратник Леонид Волков в своем Twitter написал, что дело связано с несанкционированной акцией протеста в январе 2018 года в центре Москвы. Волков утверждал, что оппозиционеру инкриминируют «экзотическую» статью 20.2 часть 4 КоАП («Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека»), которую используют очень редко.

Полицейские задержали Навального утром в понедельник, 24 сентября, когда он выходил из спецприемника после 30 суток ареста. На свободе он провел буквально несколько секунд.

9 сентября на несогласованном оппозиционном митинге в Москве полицейский получил несколько ударов по голове, правонарушителя задержали. Инцидент произошел во время конфликта протестующих с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который провоцировал, унижал собравшихся и ударил одного из них.

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