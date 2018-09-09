В Москве на акции протеста пострадал полицейский

В Москве возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель столичного главка СКР.

«По версии следствия, 9 сентября 2018 года мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес ему несколько ударов в голову. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения», — заявила Иванова.

Правонарушитель был сразу же задержан и доставлен к следователю. Пострадавшему сотруднику полиции оказывают помощь.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет о несанкционированной акции на Пушкинской площади. Там после появления Владимира Жириновского возникла потасовка, при задержании участников которой и пострадал полицейский.

По данным ГУ МВД по Москве, в акции приняли участие около двух тысяч человек. По оценкам организаторов несанкционированной акции, на митинг пришли более пяти тысяч несогласных.

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