Избиение инвалида оценили в 15 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Екатеринбурга Александра Соловьева за избиение подростка с ДЦП. Об этом сообщила юрист Юлия Федотова в Facebook.

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Защита намерена обжаловать решение и будет добиваться административного ареста для мужчины.

«Стоимость избиения инвалида в России — 15 тысяч. На 5 [тысяч] дороже, чем посещение "несанкционированного" митинга. Отложи 15 косых, и мудохай кого хочешь, только не переусердствуй до уголовки», — добавила Федотова.

Соловьев избил 19-летнего Романа Валитова в торговом центре «Алатырь». Мужчина взял инвалида за воротник, потом начал толкать его к выходу и бить. Сотрудники ТЦ никак на это не отреагировали. Врачи зафиксировали на теле пострадавшего кровоподтеки, ушиб грудной клетки и растяжение связок на ноге.

По словам очевидцев, 33-летний екатеринбуржец работал охранником в магазине электроники. Ему не хотелось, чтобы из-за болезни молодой человек разбил какой-нибудь гаджет, поэтому он силой вытолкал юношу и пригрозил «оторвать ему голову», если тот снова вернется. Руководство магазина отрицало, что мужчина работает у них.

По факту инцидента было возбуждено административное дело о побоях (статья 6.1.1. КоАП). Суд решил, что полученных травм недостаточно для уголовного преследования.

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