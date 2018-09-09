Недовольные москвичи повалили Жириновского на землю

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Телеканал «Звезда» опубликовал второе видео драки между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и москвичами. Потасовка произошла на несанкционированном митинге на Пушкинской площади.

Толпу собравшихся возмутило поведение Жириновского, и кто-то из присутствующих ударил его по ногам, из-за чего политик потерял равновесие и упал на землю. Лидеру ЛДПР помогла подняться его охрана.

Ранее сообщалось, что политик ударил неизвестного мужчину в лицо за то, что тот назвал его говном.

В июле, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Жириновский устроил потасовку на Никольской улице в Москве. Политик проходил через толпу гуляющих, когда его облили пивом. Жириновский заметил обидчика и дважды ударил его по голове, прежде чем в драку вмешались его телохранители. В итоге мужчина получил 14 суток ареста.

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