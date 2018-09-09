Жириновский подрался с москвичами

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский стал участником драки в центре Москвы, когда пришел на несанкционированный митинг на Пушкинской площади. Видео с политиком опубликовано в в микроблоге «Лентача» в Twitter.

@oldLentach / Twitter

По данным канала, Жириновский не смог стерпеть оскорбление мужчины, который назвал его говном. В ответ лидер ЛДПР ударил мужчину в лицо и пообещал, что тот будет «истекать кровью», а затем потребовал показать паспорт. На акцию Жириновский пришел с охраной, после начавшейся потасовки, его отстранили от толпы.

В июле, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Жириновский вышел прогуляться по Никольской улице в Москве. Из толпы его облили пивом, после этого политик дважды ударил обидчика по голове, а два сотрудника его охраны схватили мужчину, оттащили в сторону и прижали к стене. В итоге мужчина получил 14 суток административного ареста.

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