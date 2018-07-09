Депутату Госдумы разбили голову в Москве

Депутата Госдумы и главу комитета по экономической политике Сергея Жигарева (фракция «ЛДПР») избили на севере Москвы. Парламентария доставили в больницу, сообщает в понедельник, 9 июля, РЕН ТВ.

Отмечается, что у Жигарева диагностированы гематома, закрытая черепно-мозговая травма и кровоподтеки. Врачи подозревали перелом челюсти, но травма не подтвердилась.

Инцидент произошел на улице Полины Осипенко вечером 8 июля. Как передает телеканал, от госпитализации депутат отказался.

В декабре 2016-го Жигарев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва по Щелковскому одномандатному избирательному округу. Назначен на должность председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Включен в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности России по военной безопасности.

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