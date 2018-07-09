Появились подробности избиения депутата Госдумы в Москве

Стали известны подробности конфликта между депутатом Госдумы и главой комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (фракция «ЛДПР») и неизвестным мужчиной. О них сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, конфликт произошел из-за бывшей гражданской жены депутата. Неизвестный вступился за нее во время имущественного спора пары, который перешел в рукоприкладство.

Неизвестный мужчина избил Сергея Жигарева на севере Москвы 9 июля. Депутата доставили в больницу, у него диагностированы гематома, закрытая черепно-мозговая травма и кровоподтеки. По информации радиостанции «Говорит Москва», на данный момент парламентарий уже находится дома.

В декабре 2016-го Жигарев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва по Щелковскому одномандатному избирательному округу. Назначен на должность председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Включен в состав Межведомственной комиссии Совета безопасности России по военной безопасности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!