Побитый Жириновским в Москве протестующий оказался украинцем

Мужчина, который спровоцировал потасовку с участием лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского, оказался гражданином Украины. Фотографию его заявления в полицию и паспорта публикует Telegram-канал 112.

Потерпевший пишет, что «вступил в дискуссию с Жириновским В.В, в которой высказывал свое мнение относительно некоторых вопросов», после чего его толкнул либо сам политик, либо один из его охранников. Затем лидер либерал-демократов ударил его по лицу и начал выкрикивать угрозы, сообщает мужчина.

ЛДПР прокомментировала инцидент на своем сайте: «Многие заметили, что у этого провокатора торчал из штанов сине-желтый украинский паспорт. Получается, в Киеве совсем обнаглели. Сначала разрушили, разворовали собственную страну. А теперь засылают своих агентов-провокаторов на митинги в Москву!»

Также в заявлении партии отмечается, что оппонент Жириновского пытался перевести дискуссию «на подзаборный уровень, начал выкрикивать матерные слова и личные оскорбления».

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Драка с участием Жириновского произошла в центре Москвы на несанкционированном митинге. Сообщалось, что один из собравшихся назвал политика говном, за что получил удар. Собравшимся не понравилось поведение лидера ЛДПР, и они повалили его на землю, после чего в потасовку вмешалась его охрана.

Позже Жириновский заявил, что собирается наказать обидчика, и назвал его провокатором. «Человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам», — подчеркнул политик.

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