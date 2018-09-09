Жириновский собрался наказать побитого им россиянина

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в интервью «Говорит Москва», что собирается наказать мужчину, которого сам же ударил во время протестной акции на Пушкинской площади в воскресенье, 9 сентября.

«Он наглец. Я ему говорю: ты паспорт покажи, кто ты такой?! Пытается показать и снова не показывает. То есть провокатор, — пояснил Жириновский. — Обязательно нужно его наказать, человек вел себя по-хамски и агрессивно, пытался перейти к физическим действиям и угрозам».

Ранее сообщалось, что Владимир Жириновский ударил назвавшего его говном участника несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Действия политика вызвали возмущение окружившей его публики. Жириновского ударили по ногам, и он упал на землю, после чего ему помогла подняться личная охрана.

В июле во время Чемпионата мира по футболу Жириновский устроил потасовку на Никольской улице в Москве, когда его облили пивом. Политик дважды ударил обидчика по голове. В результате оппонент главы ЛДПР получил 14 суток административного ареста.

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