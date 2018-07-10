Грудинин проспорил Жириновскому центнер клубники из-за футболистов

Бывший кандидат в президенты от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин проспорил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 100 килограммов клубники. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает агентство «Москва».

Политики поспорили, кто выиграет в матче Бразилия — Бельгия. «Я ставил на победу Бельгии перед Бразилией, Грудинин Павел Николаевич, которого мы очень уважаем, проиграл нам 100 килограммов клубники. Мы раздали ее аппарату Госдумы. <…> Это же настоящая, последняя подмосковная клубника», — сказал Жириновский.

Как передает корреспондент агентства, либерал-демократ поделился выигрышем с журналистами, правда, принес им всего лишь шесть ягод. «От души всем вам эта клубника, вся подмосковная, самая сладкая и самая вкусная», — с такими словами политик угостил представителей СМИ.

Сборная Бразилии выбыла из чемпионата мира, уступив в 1/4 финала сборной Бельгии. 10 июля бельгийские футболисты встретятся с французской командой.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Российская сборная после серии пенальти проиграла хорватам 7 июля.

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